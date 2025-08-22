Lisätietoja BNSOL-rahakkeesta

Reaaliaikainen Binance Staked SOL (BNSOL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:12:47 (UTC+8)

Binance Staked SOL (BNSOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Binance Staked SOL (BNSOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $195.03. Viimeisen 24 tunnin aikana BNSOL on vaihdellut alimmillaan $ 192.23 ja korkeimmillaan $ 201.82 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BNSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 297.96, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 100.21.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BNSOL on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -3.23% 24 tunnin aikana ja -5.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Binance Staked SOL (BNSOL) -rahakkeen markkinatiedot

Binance Staked SOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.94B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BNSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.95M ja sen kokonaistarjonta on 9946251.24941374. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.94B.

Binance Staked SOL (BNSOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Binance Staked SOL – USD -hinta muuttui $ -6.5107065736108.
Viimeisten 30 päivän aikana Binance Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ -19.1774754270.
Viimeisten 60 päivän aikana Binance Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +75.7292518620.
Viimeisten 90 päivän aikana Binance Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +10.6265470208563.

Mikä on Binance Staked SOL (BNSOL)

Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Binance Staked SOL (BNSOL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Binance Staked SOL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Binance Staked SOL (BNSOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Binance Staked SOL (BNSOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Binance Staked SOL-rahakkeelle.

Tarkista Binance Staked SOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

BNSOL paikallisiin valuuttoihin

Binance Staked SOL (BNSOL) -rahakkeen tokenomiikka

Binance Staked SOL (BNSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BNSOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Binance Staked SOL (BNSOL)”

Paljonko Binance Staked SOL (BNSOL) on arvoltaan tänään?
BNSOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 195.03 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BNSOL-USD-parin nykyinen hinta?
BNSOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 195.03. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Binance Staked SOL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BNSOL markkina-arvo on $ 1.94B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BNSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BNSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.95M USD.
Mikä oli BNSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BNSOL saavutti ATH-hinnaksi 297.96 USD.
Mikä oli BNSOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BNSOL-rahakkeen ATL-hinta oli 100.21 USD.
Mikä on BNSOL-rahakkeen treidausvolyymi?
BNSOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BNSOL tänä vuonna korkeammalle?
BNSOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BNSOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Binance Staked SOL (BNSOL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

