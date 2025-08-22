Lisätietoja BHC-rahakkeesta

BHC-rahakkeen hintatiedot

BHC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BHC-rahakkeen tokenomiikka

BHC-rahakkeen hintaennuste

BillionHappiness-logo

BillionHappiness – hinta (BHC)

Ei listattu

1BHC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.532267
$0.532267$0.532267
-0.50%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen BillionHappiness (BHC) -hintakaavio
BillionHappiness (BHC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.527484
$ 0.527484$ 0.527484
24 h:n matalin
$ 0.537805
$ 0.537805$ 0.537805
24 h:n korkein

$ 0.527484
$ 0.527484$ 0.527484

$ 0.537805
$ 0.537805$ 0.537805

$ 436.97
$ 436.97$ 436.97

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

0.00%

-0.53%

-2.94%

-2.94%

BillionHappiness (BHC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.532267. Viimeisen 24 tunnin aikana BHC on vaihdellut alimmillaan $ 0.527484 ja korkeimmillaan $ 0.537805 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BHC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 436.97, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BHC on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.53% 24 tunnin aikana ja -2.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BillionHappiness (BHC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 26.61K
$ 26.61K$ 26.61K

--
----

$ 26.61K
$ 26.61K$ 26.61K

50.00K
50.00K 50.00K

50,000.0
50,000.0 50,000.0

BillionHappiness-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.61K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BHC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00K ja sen kokonaistarjonta on 50000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.61K.

BillionHappiness (BHC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BillionHappiness – USD -hinta muuttui $ -0.0028453693599602.
Viimeisten 30 päivän aikana BillionHappiness – USD -hinnan muutos oli $ -0.0641505753.
Viimeisten 60 päivän aikana BillionHappiness – USD -hinnan muutos oli $ +0.0094214452.
Viimeisten 90 päivän aikana BillionHappiness – USD -hinnan muutos oli $ -0.0594609754531519.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0028453693599602-0.53%
30 päivää$ -0.0641505753-12.05%
60 päivää$ +0.0094214452+1.77%
90 päivää$ -0.0594609754531519-10.04%

Mikä on BillionHappiness (BHC)

Billion Happiness is a blockchain technology-based apparel company dedicated to providing Happiness through a transparent record of information on quality products our goal is to put authenticity using blockchain eliminating counterfeit items on the market. Users can earn BHC via cashback "Shop to our store" and via staking/farming BHC.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

BillionHappiness (BHC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BillionHappiness-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BillionHappiness (BHC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BillionHappiness (BHC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BillionHappiness-rahakkeelle.

Tarkista BillionHappiness-rahakkeen hintaennuste nyt!

BHC paikallisiin valuuttoihin

BillionHappiness (BHC) -rahakkeen tokenomiikka

BillionHappiness (BHC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BHC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BillionHappiness (BHC)”

Paljonko BillionHappiness (BHC) on arvoltaan tänään?
BHC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.532267 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BHC-USD-parin nykyinen hinta?
BHC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.532267. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BillionHappiness-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BHC markkina-arvo on $ 26.61K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BHC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BHC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00K USD.
Mikä oli BHC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BHC saavutti ATH-hinnaksi 436.97 USD.
Mikä oli BHC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BHC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0 USD.
Mikä on BHC-rahakkeen treidausvolyymi?
BHC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BHC tänä vuonna korkeammalle?
BHC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BHC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

