Billi-logo

Billi – hinta (BILLI)

Ei listattu

1BILLI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Billi (BILLI) -hintakaavio
Billi (BILLI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000928
$ 0.00000928$ 0.00000928
24 h:n matalin
$ 0.00000967
$ 0.00000967$ 0.00000967
24 h:n korkein

$ 0.00000928
$ 0.00000928$ 0.00000928

$ 0.00000967
$ 0.00000967$ 0.00000967

$ 0.00112414
$ 0.00112414$ 0.00112414

$ 0.00000576
$ 0.00000576$ 0.00000576

+3.59%

+3.59%

+9.26%

+9.26%

Billi (BILLI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000961. Viimeisen 24 tunnin aikana BILLI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000928 ja korkeimmillaan $ 0.00000967 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BILLI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00112414, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000576.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BILLI on muuttunut +3.59% viimeisen tunnin aikana, +3.59% 24 tunnin aikana ja +9.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Billi (BILLI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.56K
$ 9.56K$ 9.56K

--
----

$ 9.56K
$ 9.56K$ 9.56K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Billi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.56K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BILLI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.56K.

Billi (BILLI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Billi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Billi – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000003917.
Viimeisten 60 päivän aikana Billi – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000019087.
Viimeisten 90 päivän aikana Billi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.59%
30 päivää$ +0.0000003917+4.08%
60 päivää$ +0.0000019087+19.86%
90 päivää$ 0--

Mikä on Billi (BILLI)

Billi was once a legendary hobo who roamed the streets with a heart of gold—sharing his wisdom and spreading kindness. But he knew that one day, he would change not only his fate but also the fate of those around him. With a spark of genius, he came up with an idea: why not create a billion $BILLIs and turn his fellow hobos into billionaires? With Billi, literally anybody can be a $BILLI'onaire.

Billi (BILLI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Billi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Billi (BILLI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Billi (BILLI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Billi-rahakkeelle.

Tarkista Billi-rahakkeen hintaennuste nyt!

BILLI paikallisiin valuuttoihin

Billi (BILLI) -rahakkeen tokenomiikka

Billi (BILLI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BILLI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Billi (BILLI)”

Paljonko Billi (BILLI) on arvoltaan tänään?
BILLI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000961 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BILLI-USD-parin nykyinen hinta?
BILLI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000961. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Billi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BILLI markkina-arvo on $ 9.56K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BILLI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BILLI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BILLI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BILLI saavutti ATH-hinnaksi 0.00112414 USD.
Mikä oli BILLI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BILLI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000576 USD.
Mikä on BILLI-rahakkeen treidausvolyymi?
BILLI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BILLI tänä vuonna korkeammalle?
BILLI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BILLI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.