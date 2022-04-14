Bill the Bear (BILL) -rahakkeen tokenomiikka
Bill the Bear (BILL) -rahakkeen tiedot
MEET BILL THE BEAR! Bill is your favorite internet bestie! He got lost at a young age and ended up being raised by a peculiar set of parents. Join him as he looks to make frens on his journey exploring the internet.
HOW DID BILL BECOME SUCH A VIRAL SENSATION? Bill is one of the most relatable and loveable bears on the internet. He loves to document his journey in discovering different pockets of the internet and applying his newly learned lessons to his every day life!
HOW CAN I BECOME BESTIES WITH BILL? Bill loves to hang out with all of his besties in a variety of different social media rooms. You can find all of his socials from X (twitter) to TG on this website. He is also working on launching other social media accounts over the next month.
Bill the Bear (BILL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Bill the Bear (BILL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Bill the Bear (BILL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Bill the Bear (BILL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BILL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BILL-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BILL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BILL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.