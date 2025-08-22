BigShortBets – hinta (BIGSB)
BigShortBets (BIGSB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.120886. Viimeisen 24 tunnin aikana BIGSB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BIGSB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.08, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07116.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BIGSB on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +23.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BigShortBets-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 684.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BIGSB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.67M ja sen kokonaistarjonta on 29854323.077543378. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.61M.
Tämän päivän aikana BigShortBets – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BigShortBets – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005070200.
Viimeisten 60 päivän aikana BigShortBets – USD -hinnan muutos oli $ +0.0232338056.
Viimeisten 90 päivän aikana BigShortBets – USD -hinnan muutos oli $ -0.017463634802333.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0005070200
|-0.41%
|60 päivää
|$ +0.0232338056
|+19.22%
|90 päivää
|$ -0.017463634802333
|-12.62%
BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption.
