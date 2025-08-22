Lisätietoja BIGFACTS-rahakkeesta

BIGFACTS-rahakkeen hintatiedot

BIGFACTS-rahakkeen valkoinen paperi

BIGFACTS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BIGFACTS-rahakkeen tokenomiikka

BIGFACTS-rahakkeen hintaennuste

BIGFACTS-logo

BIGFACTS – hinta (BIGFACTS)

Ei listattu

1BIGFACTS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00522301
$0.00522301$0.00522301
-3.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen BIGFACTS (BIGFACTS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:40:12 (UTC+8)

BIGFACTS (BIGFACTS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00507267
$ 0.00507267$ 0.00507267
24 h:n matalin
$ 0.00557907
$ 0.00557907$ 0.00557907
24 h:n korkein

$ 0.00507267
$ 0.00507267$ 0.00507267

$ 0.00557907
$ 0.00557907$ 0.00557907

$ 0.00718208
$ 0.00718208$ 0.00718208

$ 0.00057389
$ 0.00057389$ 0.00057389

+1.11%

-2.35%

+31.26%

+31.26%

BIGFACTS (BIGFACTS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00523695. Viimeisen 24 tunnin aikana BIGFACTS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00507267 ja korkeimmillaan $ 0.00557907 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BIGFACTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00718208, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00057389.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BIGFACTS on muuttunut +1.11% viimeisen tunnin aikana, -2.35% 24 tunnin aikana ja +31.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BIGFACTS (BIGFACTS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

--
----

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

500.00M
500.00M 500.00M

499,995,903.128398
499,995,903.128398 499,995,903.128398

BIGFACTS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BIGFACTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M ja sen kokonaistarjonta on 499995903.128398. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.60M.

BIGFACTS (BIGFACTS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BIGFACTS – USD -hinta muuttui $ -0.000126479224690863.
Viimeisten 30 päivän aikana BIGFACTS – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006764584.
Viimeisten 60 päivän aikana BIGFACTS – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002258801.
Viimeisten 90 päivän aikana BIGFACTS – USD -hinnan muutos oli $ +0.004150003533513276.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000126479224690863-2.35%
30 päivää$ +0.0006764584+12.92%
60 päivää$ -0.0002258801-4.31%
90 päivää$ +0.004150003533513276+381.80%

Mikä on BIGFACTS (BIGFACTS)

$BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BIGFACTS (BIGFACTS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BIGFACTS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BIGFACTS (BIGFACTS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BIGFACTS (BIGFACTS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BIGFACTS-rahakkeelle.

Tarkista BIGFACTS-rahakkeen hintaennuste nyt!

BIGFACTS paikallisiin valuuttoihin

BIGFACTS (BIGFACTS) -rahakkeen tokenomiikka

BIGFACTS (BIGFACTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BIGFACTS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BIGFACTS (BIGFACTS)”

Paljonko BIGFACTS (BIGFACTS) on arvoltaan tänään?
BIGFACTS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00523695 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BIGFACTS-USD-parin nykyinen hinta?
BIGFACTS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00523695. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BIGFACTS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BIGFACTS markkina-arvo on $ 2.60M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BIGFACTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BIGFACTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M USD.
Mikä oli BIGFACTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BIGFACTS saavutti ATH-hinnaksi 0.00718208 USD.
Mikä oli BIGFACTS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BIGFACTS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00057389 USD.
Mikä on BIGFACTS-rahakkeen treidausvolyymi?
BIGFACTS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BIGFACTS tänä vuonna korkeammalle?
BIGFACTS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BIGFACTS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:40:12 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.