Bigcoin – hinta (BIG)

Ei listattu

1BIG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.07
$2.07$2.07
+23.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bigcoin (BIG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:54:26 (UTC+8)

Bigcoin (BIG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.54
$ 1.54$ 1.54
24 h:n matalin
$ 2.17
$ 2.17$ 2.17
24 h:n korkein

$ 1.54
$ 1.54$ 1.54

$ 2.17
$ 2.17$ 2.17

$ 6.71
$ 6.71$ 6.71

$ 0.151434
$ 0.151434$ 0.151434

+0.63%

+23.30%

+89.53%

+89.53%

Bigcoin (BIG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.07. Viimeisen 24 tunnin aikana BIG on vaihdellut alimmillaan $ 1.54 ja korkeimmillaan $ 2.17 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BIG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.71, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.151434.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BIG on muuttunut +0.63% viimeisen tunnin aikana, +23.30% 24 tunnin aikana ja +89.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bigcoin (BIG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.18M
$ 18.18M$ 18.18M

--
----

$ 18.18M
$ 18.18M$ 18.18M

8.83M
8.83M 8.83M

8,825,119.695038458
8,825,119.695038458 8,825,119.695038458

Bigcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BIG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.83M ja sen kokonaistarjonta on 8825119.695038458. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.18M.

Bigcoin (BIG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bigcoin – USD -hinta muuttui $ +0.390644.
Viimeisten 30 päivän aikana Bigcoin – USD -hinnan muutos oli $ +12.3954572520.
Viimeisten 60 päivän aikana Bigcoin – USD -hinnan muutos oli $ +17.8666775640.
Viimeisten 90 päivän aikana Bigcoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.832801886338665.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.390644+23.30%
30 päivää$ +12.3954572520+598.81%
60 päivää$ +17.8666775640+863.12%
90 päivää$ +0.832801886338665+67.31%

Mikä on Bigcoin (BIG)

Bigcoin is built on the foundational principles of Bitcoin, but for the new generation. There is an onchain virtual mining system that is much easier than hardware mining to increase hashrate to mine $BIG. Bigcoin the token is the product, but the mining is the distribution mechanism. 21M total supply cap, 2.5 emissions per block, halvenings every 4.2M blocks, and a fully enclosed system with no extra inflation.

Bigcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bigcoin (BIG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bigcoin (BIG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bigcoin-rahakkeelle.

Tarkista Bigcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

BIG paikallisiin valuuttoihin

Bigcoin (BIG) -rahakkeen tokenomiikka

Bigcoin (BIG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BIG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Bigcoin (BIG)"

Paljonko Bigcoin (BIG) on arvoltaan tänään?
BIG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.07 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BIG-USD-parin nykyinen hinta?
BIG -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.07. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bigcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BIG markkina-arvo on $ 18.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BIG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BIG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.83M USD.
Mikä oli BIG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BIG saavutti ATH-hinnaksi 6.71 USD.
Mikä oli BIG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BIG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.151434 USD.
Mikä on BIG-rahakkeen treidausvolyymi?
BIG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BIG tänä vuonna korkeammalle?
BIG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BIG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Bigcoin (BIG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

