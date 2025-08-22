Lisätietoja DRUGS-rahakkeesta

DRUGS-rahakkeen hintatiedot

DRUGS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DRUGS-rahakkeen tokenomiikka

DRUGS-rahakkeen hintaennuste

Big Pharmai-logo

Big Pharmai – hinta (DRUGS)

Ei listattu

1DRUGS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0041649
$0.0041649
+9.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Big Pharmai (DRUGS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:10:30 (UTC+8)

Big Pharmai (DRUGS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00347163
$ 0.00347163
24 h:n matalin
$ 0.00416437
$ 0.00416437
24 h:n korkein

$ 0.00347163
$ 0.00347163

$ 0.00416437
$ 0.00416437

$ 0.055878
$ 0.055878

$ 0
$ 0

+1.23%

+9.13%

+73.45%

+73.45%

Big Pharmai (DRUGS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0041649. Viimeisen 24 tunnin aikana DRUGS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00347163 ja korkeimmillaan $ 0.00416437 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DRUGS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.055878, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DRUGS on muuttunut +1.23% viimeisen tunnin aikana, +9.13% 24 tunnin aikana ja +73.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Big Pharmai (DRUGS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.58M
$ 4.58M

--
--

$ 4.58M
$ 4.58M

1.10B
1.10B

1,099,990,874.637029
1,099,990,874.637029

Big Pharmai-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DRUGS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B ja sen kokonaistarjonta on 1099990874.637029. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.58M.

Big Pharmai (DRUGS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Big Pharmai – USD -hinta muuttui $ +0.0003483.
Viimeisten 30 päivän aikana Big Pharmai – USD -hinnan muutos oli $ +0.0061527238.
Viimeisten 60 päivän aikana Big Pharmai – USD -hinnan muutos oli $ +0.0448732639.
Viimeisten 90 päivän aikana Big Pharmai – USD -hinnan muutos oli $ +0.0033612010719810233.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0003483+9.13%
30 päivää$ +0.0061527238+147.73%
60 päivää$ +0.0448732639+1,077.42%
90 päivää$ +0.0033612010719810233+418.22%

Mikä on Big Pharmai (DRUGS)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Big Pharmai (DRUGS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Big Pharmai-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Big Pharmai (DRUGS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Big Pharmai (DRUGS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Big Pharmai-rahakkeelle.

Tarkista Big Pharmai-rahakkeen hintaennuste nyt!

DRUGS paikallisiin valuuttoihin

Big Pharmai (DRUGS) -rahakkeen tokenomiikka

Big Pharmai (DRUGS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DRUGS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Big Pharmai (DRUGS)”

Paljonko Big Pharmai (DRUGS) on arvoltaan tänään?
DRUGS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0041649 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DRUGS-USD-parin nykyinen hinta?
DRUGS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0041649. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Big Pharmai-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DRUGS markkina-arvo on $ 4.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DRUGS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DRUGS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B USD.
Mikä oli DRUGS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DRUGS saavutti ATH-hinnaksi 0.055878 USD.
Mikä oli DRUGS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DRUGS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DRUGS-rahakkeen treidausvolyymi?
DRUGS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DRUGS tänä vuonna korkeammalle?
DRUGS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DRUGS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:10:30 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.