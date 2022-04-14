Big Dog Fink (BINK) -rahakkeen tokenomiikka

Big Dog Fink (BINK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Big Dog Fink (BINK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Big Dog Fink (BINK) -rahakkeen tiedot

In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E).

Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level!

As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF).

This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology.

Our mission is clear: to make blockchain great again.

Virallinen verkkosivusto:
https://bigdogfink.com/

Big Dog Fink (BINK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Big Dog Fink (BINK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 41.10M
$ 41.10M$ 41.10M
Kokonaistarjonta:
$ 148.94B
$ 148.94B$ 148.94B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 148.94B
$ 148.94B$ 148.94B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 41.10M
$ 41.10M$ 41.10M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00516508
$ 0.00516508$ 0.00516508
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0001582
$ 0.0001582$ 0.0001582
Nykyinen hinta:
$ 0.00027572
$ 0.00027572$ 0.00027572

Big Dog Fink (BINK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Big Dog Fink (BINK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BINK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BINK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BINK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BINK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BINK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BINK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BINK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.