Big Bear Bald Eagle (EAGLE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Big Bear Bald Eagle (EAGLE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) -rahakkeen tiedot

It's a community driven token uniting fans of the bald eagles Jackie and shadow.

Jackie and Shadow are a mated pair of bald eagles living in Big Bear Lake. They are known for their strong bond and cooperative behavior, often seen on live eagle cams. Jackie is larger than Shadow, and they have raised several chicks together, including Simba and Spirit.

The eggs started hatching on the 4th of march 2025

Virallinen verkkosivusto:
https://www.bigbeareagle.com

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Big Bear Bald Eagle (EAGLE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.54K
$ 11.54K
Kokonaistarjonta:
$ 999.32M
$ 999.32M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.32M
$ 999.32M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 11.54K
$ 11.54K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00169857
$ 0.00169857
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0000076
$ 0.0000076
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Big Bear Bald Eagle (EAGLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä EAGLE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EAGLE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät EAGLE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EAGLE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

EAGLE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne EAGLE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EAGLE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.


