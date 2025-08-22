Big Bear Bald Eagle – hinta (EAGLE)
Big Bear Bald Eagle (EAGLE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana EAGLE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EAGLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00169857, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa EAGLE on muuttunut +6.59% viimeisen tunnin aikana, +3.34% 24 tunnin aikana ja +3.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Big Bear Bald Eagle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EAGLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.32M ja sen kokonaistarjonta on 999323330.324238. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.94K.
Tämän päivän aikana Big Bear Bald Eagle – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Big Bear Bald Eagle – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Big Bear Bald Eagle – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Big Bear Bald Eagle – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+3.34%
|30 päivää
|$ 0
|-11.05%
|60 päivää
|$ 0
|+26.26%
|90 päivää
|$ 0
|--
It's a community driven token uniting fans of the bald eagles Jackie and shadow. Jackie and Shadow are a mated pair of bald eagles living in Big Bear Lake. They are known for their strong bond and cooperative behavior, often seen on live eagle cams. Jackie is larger than Shadow, and they have raised several chicks together, including Simba and Spirit. The eggs started hatching on the 4th of march 2025
