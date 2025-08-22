Lisätietoja BALLS-rahakkeesta

BALLS-rahakkeen hintatiedot

BALLS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BALLS-rahakkeen tokenomiikka

BALLS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Big Balls Birds-logo

Big Balls Birds – hinta (BALLS)

Ei listattu

1BALLS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00034767
$0.00034767$0.00034767
+0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Big Balls Birds (BALLS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:36:41 (UTC+8)

Big Balls Birds (BALLS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00453545
$ 0.00453545$ 0.00453545

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.81%

+3.91%

+3.91%

Big Balls Birds (BALLS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BALLS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BALLS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00453545, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BALLS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.81% 24 tunnin aikana ja +3.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Big Balls Birds (BALLS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 34.73K
$ 34.73K$ 34.73K

--
----

$ 34.73K
$ 34.73K$ 34.73K

99.89M
99.89M 99.89M

99,892,284.3063883
99,892,284.3063883 99,892,284.3063883

Big Balls Birds-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BALLS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.89M ja sen kokonaistarjonta on 99892284.3063883. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.73K.

Big Balls Birds (BALLS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Big Balls Birds – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Big Balls Birds – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Big Balls Birds – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Big Balls Birds – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.81%
30 päivää$ 0+22.62%
60 päivää$ 0+26.28%
90 päivää$ 0--

Mikä on Big Balls Birds (BALLS)

BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Big Balls Birds (BALLS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Big Balls Birds-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Big Balls Birds (BALLS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Big Balls Birds (BALLS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Big Balls Birds-rahakkeelle.

Tarkista Big Balls Birds-rahakkeen hintaennuste nyt!

BALLS paikallisiin valuuttoihin

Big Balls Birds (BALLS) -rahakkeen tokenomiikka

Big Balls Birds (BALLS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BALLS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Big Balls Birds (BALLS)”

Paljonko Big Balls Birds (BALLS) on arvoltaan tänään?
BALLS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BALLS-USD-parin nykyinen hinta?
BALLS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Big Balls Birds-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BALLS markkina-arvo on $ 34.73K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BALLS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BALLS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.89M USD.
Mikä oli BALLS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BALLS saavutti ATH-hinnaksi 0.00453545 USD.
Mikä oli BALLS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BALLS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BALLS-rahakkeen treidausvolyymi?
BALLS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BALLS tänä vuonna korkeammalle?
BALLS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BALLS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:36:41 (UTC+8)

Big Balls Birds (BALLS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.