Big Balls – hinta (BALLS)

Reaaliaikainen Big Balls (BALLS) -hintakaavio
Big Balls (BALLS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Big Balls (BALLS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002429. Viimeisen 24 tunnin aikana BALLS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002407 ja korkeimmillaan $ 0.00002586 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BALLS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00094539, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001235.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BALLS on muuttunut +0.25% viimeisen tunnin aikana, -0.82% 24 tunnin aikana ja -10.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Big Balls (BALLS) -rahakkeen markkinatiedot

Big Balls-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.28K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BALLS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.28K.

Big Balls (BALLS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Big Balls – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Big Balls – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000034875.
Viimeisten 60 päivän aikana Big Balls – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000102801.
Viimeisten 90 päivän aikana Big Balls – USD -hinnan muutos oli $ +0.000003585726505054864.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.82%
30 päivää$ +0.0000034875+14.36%
60 päivää$ +0.0000102801+42.32%
90 päivää$ +0.000003585726505054864+17.32%

Mikä on Big Balls (BALLS)

Edward Coristine, a 19-year-old techie, secured a role at Elon Musk’s DOGE initiative, gaining access to U.S. government systems despite security concerns. Musk personally voted for Coristine—who went by the online moniker "Big Balls"—and even mentioned it on Twitter. Now it’s time to step up, grab your balls, and send $BALLS to the moon. Don’t miss out—only the biggest bags make it. Big Balls to the Rescue!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Big Balls (BALLS) -resurssi

Big Balls-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Big Balls (BALLS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Big Balls (BALLS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Big Balls-rahakkeelle.

Tarkista Big Balls-rahakkeen hintaennuste nyt!

Big Balls (BALLS) -rahakkeen tokenomiikka

Big Balls (BALLS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BALLS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Big Balls (BALLS)”

Paljonko Big Balls (BALLS) on arvoltaan tänään?
BALLS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002429 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BALLS-USD-parin nykyinen hinta?
BALLS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002429. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Big Balls-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BALLS markkina-arvo on $ 24.28K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BALLS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BALLS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BALLS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BALLS saavutti ATH-hinnaksi 0.00094539 USD.
Mikä oli BALLS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BALLS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001235 USD.
Mikä on BALLS-rahakkeen treidausvolyymi?
BALLS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BALLS tänä vuonna korkeammalle?
BALLS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BALLS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.