Big Back Bitcoin – hinta (BBBTC)

1BBBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.50%1D
USD
Reaaliaikainen Big Back Bitcoin (BBBTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:54:19 (UTC+8)

Big Back Bitcoin (BBBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-0.55%

-10.06%

-10.06%

Big Back Bitcoin (BBBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BBBTC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BBBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BBBTC on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.55% 24 tunnin aikana ja -10.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Big Back Bitcoin (BBBTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 405.53K
$ 405.53K$ 405.53K

--
----

$ 979.98K
$ 979.98K$ 979.98K

8.69B
8.69B 8.69B

21,000,000,000.0
21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Big Back Bitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 405.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BBBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.69B ja sen kokonaistarjonta on 21000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 979.98K.

Big Back Bitcoin (BBBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Big Back Bitcoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Big Back Bitcoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Big Back Bitcoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Big Back Bitcoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.55%
30 päivää$ 0-11.59%
60 päivää$ 0-41.35%
90 päivää$ 0--

Mikä on Big Back Bitcoin (BBBTC)

Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Big Back Bitcoin (BBBTC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Big Back Bitcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Big Back Bitcoin (BBBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Big Back Bitcoin (BBBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Big Back Bitcoin-rahakkeelle.

Tarkista Big Back Bitcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

BBBTC paikallisiin valuuttoihin

Big Back Bitcoin (BBBTC) -rahakkeen tokenomiikka

Big Back Bitcoin (BBBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BBBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Big Back Bitcoin (BBBTC)”

Paljonko Big Back Bitcoin (BBBTC) on arvoltaan tänään?
BBBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BBBTC-USD-parin nykyinen hinta?
BBBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Big Back Bitcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BBBTC markkina-arvo on $ 405.53K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BBBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BBBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.69B USD.
Mikä oli BBBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BBBTC saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BBBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BBBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BBBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
BBBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BBBTC tänä vuonna korkeammalle?
BBBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BBBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
