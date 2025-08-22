Lisätietoja VMANTA-rahakkeesta

VMANTA-rahakkeen hintatiedot

VMANTA-rahakkeen valkoinen paperi

VMANTA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VMANTA-rahakkeen tokenomiikka

VMANTA-rahakkeen hintaennuste

Bifrost Voucher MANTA-logo

Bifrost Voucher MANTA – hinta (VMANTA)

Ei listattu

1VMANTA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.288782
-35.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:40:05 (UTC+8)

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.284189
24 h:n matalin
$ 0.44665
24 h:n korkein

$ 0.284189
$ 0.44665
$ 1.6
$ 0.199506
+0.22%

-35.34%

-7.03%

-7.03%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.288782. Viimeisen 24 tunnin aikana VMANTA on vaihdellut alimmillaan $ 0.284189 ja korkeimmillaan $ 0.44665 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VMANTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.6, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.199506.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VMANTA on muuttunut +0.22% viimeisen tunnin aikana, -35.34% 24 tunnin aikana ja -7.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.38M
--
$ 1.38M
4.79M
4,788,447.693700001
Bifrost Voucher MANTA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VMANTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.79M ja sen kokonaistarjonta on 4788447.693700001. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.38M.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bifrost Voucher MANTA – USD -hinta muuttui $ -0.1578681310329872.
Viimeisten 30 päivän aikana Bifrost Voucher MANTA – USD -hinnan muutos oli $ -0.0422762986.
Viimeisten 60 päivän aikana Bifrost Voucher MANTA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0891097216.
Viimeisten 90 päivän aikana Bifrost Voucher MANTA – USD -hinnan muutos oli $ -0.09346701831285824.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.1578681310329872-35.34%
30 päivää$ -0.0422762986-14.63%
60 päivää$ +0.0891097216+30.86%
90 päivää$ -0.09346701831285824-24.45%

Mikä on Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Bifrost Voucher MANTA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bifrost Voucher MANTA-rahakkeelle.

Tarkista Bifrost Voucher MANTA-rahakkeen hintaennuste nyt!

VMANTA paikallisiin valuuttoihin

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) -rahakkeen tokenomiikka

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VMANTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)”

Paljonko Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) on arvoltaan tänään?
VMANTA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.288782 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VMANTA-USD-parin nykyinen hinta?
VMANTA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.288782. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bifrost Voucher MANTA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VMANTA markkina-arvo on $ 1.38M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VMANTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VMANTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.79M USD.
Mikä oli VMANTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VMANTA saavutti ATH-hinnaksi 1.6 USD.
Mikä oli VMANTA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VMANTA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.199506 USD.
Mikä on VMANTA-rahakkeen treidausvolyymi?
VMANTA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VMANTA tänä vuonna korkeammalle?
VMANTA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VMANTA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.