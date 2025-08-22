Lisätietoja BIT-rahakkeesta

BIT-rahakkeen hintatiedot

BIT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BIT-rahakkeen tokenomiikka

BIT-rahakkeen hintaennuste

Biconomy Exchange Token-logo

Biconomy Exchange Token – hinta (BIT)

Ei listattu

1BIT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+13.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Biconomy Exchange Token (BIT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:39:49 (UTC+8)

Biconomy Exchange Token (BIT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+13.27%

-13.08%

-13.08%

Biconomy Exchange Token (BIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BIT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BIT on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, +13.27% 24 tunnin aikana ja -13.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Biconomy Exchange Token (BIT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

283.77B
283.77B 283.77B

606,147,714,825.1888
606,147,714,825.1888 606,147,714,825.1888

Biconomy Exchange Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 283.77B ja sen kokonaistarjonta on 606147714825.1888. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.01M.

Biconomy Exchange Token (BIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Biconomy Exchange Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Biconomy Exchange Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Biconomy Exchange Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Biconomy Exchange Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+13.27%
30 päivää$ 0-4.77%
60 päivää$ 0-20.75%
90 päivää$ 0--

Mikä on Biconomy Exchange Token (BIT)

Biconomy Exchange Token (BIT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Biconomy Exchange Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Biconomy Exchange Token (BIT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Biconomy Exchange Token (BIT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Biconomy Exchange Token-rahakkeelle.

Tarkista Biconomy Exchange Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

BIT paikallisiin valuuttoihin

Biconomy Exchange Token (BIT) -rahakkeen tokenomiikka

Biconomy Exchange Token (BIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Biconomy Exchange Token (BIT)”

Paljonko Biconomy Exchange Token (BIT) on arvoltaan tänään?
BIT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BIT-USD-parin nykyinen hinta?
BIT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Biconomy Exchange Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BIT markkina-arvo on $ 1.88M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 283.77B USD.
Mikä oli BIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BIT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BIT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BIT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BIT-rahakkeen treidausvolyymi?
BIT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BIT tänä vuonna korkeammalle?
BIT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BIT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:39:49 (UTC+8)

