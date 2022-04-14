Biaoqing (BIAO) -rahakkeen tokenomiikka
Biaoqing (BIAO) -rahakkeen tiedot
Biaoqing ($BIAO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, inspired by the most famous Chinese meme representing facial expressions.
Launched on June 9, 2024, this memecoin aims to embody Eastern meme culture, which is often underrepresented in the crypto space dominated by Western memes.
The $BIAO token has no transaction tax, its liquidity was fully burnt at launch, and the contract was renounced, making it a fully decentralized memecoin.
The ultimate goal of the $BIAO token is to become a prominent memecoin that can compete with the biggest names in the sector. Its originality makes it appealing to Eastern audiences and crypto investors looking for something new.
Biaoqing (BIAO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Biaoqing (BIAO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Biaoqing (BIAO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Biaoqing (BIAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BIAO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BIAO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BIAO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BIAO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
BIAO-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne BIAO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BIAO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.