BHNetwork – hinta (BHAT)

Ei listattu

1BHAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00074436
-3.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BHNetwork (BHAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:46:13 (UTC+8)

BHNetwork (BHAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.662444
$ 0
-0.98%

-3.17%

-14.83%

-14.83%

BHNetwork (BHAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BHAT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BHAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.662444, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BHAT on muuttunut -0.98% viimeisen tunnin aikana, -3.17% 24 tunnin aikana ja -14.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BHNetwork (BHAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 131.72K
--
$ 131.72K
176.99M
176,986,663.0
BHNetwork-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 131.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BHAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 176.99M ja sen kokonaistarjonta on 176986663.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 131.72K.

BHNetwork (BHAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BHNetwork – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BHNetwork – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BHNetwork – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BHNetwork – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.17%
30 päivää$ 0-41.23%
60 päivää$ 0-26.61%
90 päivää$ 0--

Mikä on BHNetwork (BHAT)

What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad.

BHNetwork (BHAT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BHNetwork-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BHNetwork (BHAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BHNetwork (BHAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BHNetwork-rahakkeelle.

Tarkista BHNetwork-rahakkeen hintaennuste nyt!

BHAT paikallisiin valuuttoihin

BHNetwork (BHAT) -rahakkeen tokenomiikka

BHNetwork (BHAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BHAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BHNetwork (BHAT)”

Paljonko BHNetwork (BHAT) on arvoltaan tänään?
BHAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BHAT-USD-parin nykyinen hinta?
BHAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BHNetwork-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BHAT markkina-arvo on $ 131.72K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BHAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BHAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 176.99M USD.
Mikä oli BHAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BHAT saavutti ATH-hinnaksi 0.662444 USD.
Mikä oli BHAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BHAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BHAT-rahakkeen treidausvolyymi?
BHAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BHAT tänä vuonna korkeammalle?
BHAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BHAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BHNetwork (BHAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

