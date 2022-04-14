BetMore Casino (BMR) -rahakkeen tokenomiikka

BetMore Casino (BMR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BetMore Casino (BMR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

BetMore Casino (BMR) -rahakkeen tiedot

BetMore is an online casino featuring games from the most well-known providers and aggregators. It offers three main gambling options: Slots, Sports Betting, and Live Games.

BetMore is more than just an online casino—it’s a part of the GameFi culture. The $BMR token is available on three blockchain networks: Solana, Ethereum, and Base.

Gambling involves risk. Please only gamble with funds you can comfortably afford to lose.

No guarantees are made regarding results or financial gain. All forms of betting carry financial risks, and individuals are responsible for making their own betting decisions, whether or not they use the information provided on this site.

Virallinen verkkosivusto:
https://betmore.casino/

BetMore Casino (BMR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BetMore Casino (BMR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 12.49K
$ 12.49K$ 12.49K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 12.49K
$ 12.49K$ 12.49K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00089395
$ 0.00089395$ 0.00089395
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000695
$ 0.00000695$ 0.00000695
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

BetMore Casino (BMR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BetMore Casino (BMR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BMR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BMR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BMR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BMR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BMR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BMR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BMR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.