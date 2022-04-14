Bet Big Casino (BETBIG) -rahakkeen tokenomiikka
Bet Big Casino (BETBIG) -rahakkeen tiedot
BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment.
The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment.
Bet Big Casino (BETBIG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Bet Big Casino (BETBIG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Bet Big Casino (BETBIG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Bet Big Casino (BETBIG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BETBIG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BETBIG-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BETBIG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BETBIG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
BETBIG-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.