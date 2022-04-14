Bermuda Shorts (SHORT) -rahakkeen tokenomiikka

Bermuda Shorts (SHORT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Bermuda Shorts (SHORT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Bermuda Shorts (SHORT) -rahakkeen tiedot

BSC needs something new and unique memecoin tokenomics!

Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts

Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192

Tokenomics: 4 TRILLION

99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings

I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months.

Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳

Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture.

$SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik.

Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT

Virallinen verkkosivusto:
https://shortcoin.vip/

Bermuda Shorts (SHORT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Bermuda Shorts (SHORT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 100.26K
$ 100.26K$ 100.26K
Kokonaistarjonta:
$ 4.00T
$ 4.00T$ 4.00T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 100.26M
$ 100.26M$ 100.26M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Bermuda Shorts (SHORT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Bermuda Shorts (SHORT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SHORT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHORT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SHORT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHORT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SHORT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SHORT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHORT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.