BeramoniumCoin (BERAMO) -rahakkeen tokenomiikka
Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain.
The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem.
Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory.
$BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics.
Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models.
Tutustu BeramoniumCoin (BERAMO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
BeramoniumCoin (BERAMO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
BeramoniumCoin (BERAMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BERAMO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BERAMO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BERAMO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BERAMO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
BERAMO-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.