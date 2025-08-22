BeramoniumCoin – hinta (BERAMO)
BeramoniumCoin (BERAMO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BERAMO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BERAMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00635425, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BERAMO on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, -3.41% 24 tunnin aikana ja -0.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BeramoniumCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 106.67K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BERAMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 427.54M ja sen kokonaistarjonta on 966304404.1838835. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 241.09K.
Tämän päivän aikana BeramoniumCoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BeramoniumCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BeramoniumCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BeramoniumCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.41%
|30 päivää
|$ 0
|-35.42%
|60 päivää
|$ 0
|-20.25%
|90 päivää
|$ 0
|--
Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models.
