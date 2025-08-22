Lisätietoja BBOT-rahakkeesta

Berabot-logo

Berabot – hinta (BBOT)

Ei listattu

1BBOT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00157461
$0.00157461
-1.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Berabot (BBOT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:54:08 (UTC+8)

Berabot (BBOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00147994
$ 0.00147994
24 h:n matalin
$ 0.00160964
$ 0.00160964
24 h:n korkein

$ 0.00147994
$ 0.00147994

$ 0.00160964
$ 0.00160964

$ 0.244868
$ 0.244868

$ 0.00119069
$ 0.00119069

+4.15%

-1.85%

+5.60%

+5.60%

Berabot (BBOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00157461. Viimeisen 24 tunnin aikana BBOT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00147994 ja korkeimmillaan $ 0.00160964 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BBOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.244868, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00119069.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BBOT on muuttunut +4.15% viimeisen tunnin aikana, -1.85% 24 tunnin aikana ja +5.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Berabot (BBOT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.80K
$ 6.80K

--
--

$ 15.53K
$ 15.53K

4.38M
4.38M

10,000,000.0
10,000,000.0

Berabot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BBOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.38M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.53K.

Berabot (BBOT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Berabot – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Berabot – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001881761.
Viimeisten 60 päivän aikana Berabot – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008575951.
Viimeisten 90 päivän aikana Berabot – USD -hinnan muutos oli $ -0.008776532528603705.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.85%
30 päivää$ -0.0001881761-11.95%
60 päivää$ -0.0008575951-54.46%
90 päivää$ -0.008776532528603705-84.78%

Mikä on Berabot (BBOT)

First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots.

Berabot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Berabot (BBOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Berabot (BBOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Berabot-rahakkeelle.

Tarkista Berabot-rahakkeen hintaennuste nyt!

BBOT paikallisiin valuuttoihin

Berabot (BBOT) -rahakkeen tokenomiikka

Berabot (BBOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BBOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Berabot (BBOT)”

Paljonko Berabot (BBOT) on arvoltaan tänään?
BBOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00157461 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BBOT-USD-parin nykyinen hinta?
BBOT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00157461. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Berabot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BBOT markkina-arvo on $ 6.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BBOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BBOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.38M USD.
Mikä oli BBOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BBOT saavutti ATH-hinnaksi 0.244868 USD.
Mikä oli BBOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BBOT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00119069 USD.
Mikä on BBOT-rahakkeen treidausvolyymi?
BBOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BBOT tänä vuonna korkeammalle?
BBOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BBOT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:54:08 (UTC+8)

