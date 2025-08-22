Lisätietoja BEPRO-rahakkeesta

Bepro-logo

Bepro – hinta (BEPRO)

Ei listattu

1BEPRO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00015793
$0.00015793$0.00015793
-0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Bepro (BEPRO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:53:42 (UTC+8)

Bepro (BEPRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00015538
$ 0.00015538$ 0.00015538
24 h:n matalin
$ 0.00015882
$ 0.00015882$ 0.00015882
24 h:n korkein

$ 0.00015538
$ 0.00015538$ 0.00015538

$ 0.00015882
$ 0.00015882$ 0.00015882

$ 0.04623739
$ 0.04623739$ 0.04623739

$ 0.00006985
$ 0.00006985$ 0.00006985

-0.36%

-0.27%

-6.38%

-6.38%

Bepro (BEPRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00015792. Viimeisen 24 tunnin aikana BEPRO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00015538 ja korkeimmillaan $ 0.00015882 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BEPRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04623739, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00006985.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BEPRO on muuttunut -0.36% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -6.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bepro (BEPRO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

--
----

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Bepro-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BEPRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.58M.

Bepro (BEPRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bepro – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bepro – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000077277.
Viimeisten 60 päivän aikana Bepro – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001468767.
Viimeisten 90 päivän aikana Bepro – USD -hinnan muutos oli $ -0.00004728054919200765.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.27%
30 päivää$ -0.0000077277-4.89%
60 päivää$ +0.0001468767+93.01%
90 päivää$ -0.00004728054919200765-23.04%

Mikä on Bepro (BEPRO)

BEPRO Network is a codebase code-as-a-service Protocol for DeFi, Gaming, Prediction Markets & More.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bepro-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bepro (BEPRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bepro (BEPRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bepro-rahakkeelle.

Tarkista Bepro-rahakkeen hintaennuste nyt!

BEPRO paikallisiin valuuttoihin

Bepro (BEPRO) -rahakkeen tokenomiikka

Bepro (BEPRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BEPRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bepro (BEPRO)”

Paljonko Bepro (BEPRO) on arvoltaan tänään?
BEPRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00015792 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BEPRO-USD-parin nykyinen hinta?
BEPRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00015792. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bepro-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BEPRO markkina-arvo on $ 1.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BEPRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BEPRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD.
Mikä oli BEPRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BEPRO saavutti ATH-hinnaksi 0.04623739 USD.
Mikä oli BEPRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BEPRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00006985 USD.
Mikä on BEPRO-rahakkeen treidausvolyymi?
BEPRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BEPRO tänä vuonna korkeammalle?
BEPRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BEPRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:53:42 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.