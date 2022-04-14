bePAY Finance (BECOIN) -rahakkeen tokenomiikka
bePAY Finance (BECOIN) -rahakkeen tiedot
bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants.
bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem.
bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded.
bePAY Finance (BECOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu bePAY Finance (BECOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
bePAY Finance (BECOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
bePAY Finance (BECOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BECOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BECOIN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BECOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BECOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
BECOIN-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne BECOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BECOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.