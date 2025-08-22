Lisätietoja BECOIN-rahakkeesta

BECOIN-rahakkeen hintatiedot

BECOIN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BECOIN-rahakkeen tokenomiikka

BECOIN-rahakkeen hintaennuste

bePAY Finance – hinta (BECOIN)

1BECOIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001669
-0.30%1D
Reaaliaikainen bePAY Finance (BECOIN) -hintakaavio
bePAY Finance (BECOIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00166441
24 h:n matalin
$ 0.00167533
24 h:n korkein

$ 0.00166441
$ 0.00167533
$ 0.248777
$ 0
+0.06%

-0.33%

+32.26%

+32.26%

bePAY Finance (BECOIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.001669. Viimeisen 24 tunnin aikana BECOIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00166441 ja korkeimmillaan $ 0.00167533 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BECOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.248777, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BECOIN on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.33% 24 tunnin aikana ja +32.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

bePAY Finance (BECOIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 21.70K
--
$ 21.70K
13.00M
13,000,000.0
bePAY Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.70K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BECOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.00M ja sen kokonaistarjonta on 13000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.70K.

bePAY Finance (BECOIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana bePAY Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana bePAY Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005058929.
Viimeisten 60 päivän aikana bePAY Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000573516.
Viimeisten 90 päivän aikana bePAY Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.33%
30 päivää$ +0.0005058929+30.31%
60 päivää$ -0.0000573516-3.43%
90 päivää$ 0--

Mikä on bePAY Finance (BECOIN)

bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

bePAY Finance (BECOIN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

bePAY Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon bePAY Finance (BECOIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko bePAY Finance (BECOIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita bePAY Finance-rahakkeelle.

Tarkista bePAY Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

BECOIN paikallisiin valuuttoihin

bePAY Finance (BECOIN) -rahakkeen tokenomiikka

bePAY Finance (BECOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BECOIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”bePAY Finance (BECOIN)”

Paljonko bePAY Finance (BECOIN) on arvoltaan tänään?
BECOIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001669 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BECOIN-USD-parin nykyinen hinta?
BECOIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001669. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on bePAY Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BECOIN markkina-arvo on $ 21.70K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BECOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BECOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.00M USD.
Mikä oli BECOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BECOIN saavutti ATH-hinnaksi 0.248777 USD.
Mikä oli BECOIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BECOIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BECOIN-rahakkeen treidausvolyymi?
BECOIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BECOIN tänä vuonna korkeammalle?
BECOIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BECOIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.