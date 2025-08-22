Lisätietoja BZN-rahakkeesta

BZN-rahakkeen hintatiedot

BZN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BZN-rahakkeen tokenomiikka

BZN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Benzene-logo

Benzene – hinta (BZN)

Ei listattu

1BZN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.079126
$0.079126$0.079126
+1.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Benzene (BZN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:12:15 (UTC+8)

Benzene (BZN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.07654
$ 0.07654$ 0.07654
24 h:n matalin
$ 0.079126
$ 0.079126$ 0.079126
24 h:n korkein

$ 0.07654
$ 0.07654$ 0.07654

$ 0.079126
$ 0.079126$ 0.079126

$ 32.59
$ 32.59$ 32.59

$ 0.01156936
$ 0.01156936$ 0.01156936

--

+1.24%

-11.52%

-11.52%

Benzene (BZN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.079126. Viimeisen 24 tunnin aikana BZN on vaihdellut alimmillaan $ 0.07654 ja korkeimmillaan $ 0.079126 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BZN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 32.59, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01156936.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BZN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.24% 24 tunnin aikana ja -11.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Benzene (BZN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 85.03K
$ 85.03K$ 85.03K

--
----

$ 7.88M
$ 7.88M$ 7.88M

1.07M
1.07M 1.07M

99,533,096.0
99,533,096.0 99,533,096.0

Benzene-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 85.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BZN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.07M ja sen kokonaistarjonta on 99533096.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.88M.

Benzene (BZN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Benzene – USD -hinta muuttui $ +0.00097192.
Viimeisten 30 päivän aikana Benzene – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009312971.
Viimeisten 60 päivän aikana Benzene – USD -hinnan muutos oli $ +0.0478389624.
Viimeisten 90 päivän aikana Benzene – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00097192+1.24%
30 päivää$ +0.0009312971+1.18%
60 päivää$ +0.0478389624+60.46%
90 päivää$ 0--

Mikä on Benzene (BZN)

War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Benzene (BZN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Benzene-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Benzene (BZN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Benzene (BZN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Benzene-rahakkeelle.

Tarkista Benzene-rahakkeen hintaennuste nyt!

BZN paikallisiin valuuttoihin

Benzene (BZN) -rahakkeen tokenomiikka

Benzene (BZN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BZN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Benzene (BZN)”

Paljonko Benzene (BZN) on arvoltaan tänään?
BZN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.079126 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BZN-USD-parin nykyinen hinta?
BZN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.079126. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Benzene-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BZN markkina-arvo on $ 85.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BZN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BZN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.07M USD.
Mikä oli BZN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BZN saavutti ATH-hinnaksi 32.59 USD.
Mikä oli BZN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BZN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01156936 USD.
Mikä on BZN-rahakkeen treidausvolyymi?
BZN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BZN tänä vuonna korkeammalle?
BZN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BZN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:12:15 (UTC+8)

Benzene (BZN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.