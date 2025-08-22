Lisätietoja SAVAX-rahakkeesta

SAVAX-rahakkeen hintatiedot

SAVAX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SAVAX-rahakkeen tokenomiikka

SAVAX-rahakkeen hintaennuste

BENQI Liquid Staked AVAX-logo

BENQI Liquid Staked AVAX – hinta (SAVAX)

Ei listattu

1SAVAX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$28.21
$28.21$28.21
-1.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:25:34 (UTC+8)

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 27.76
$ 27.76$ 27.76
24 h:n matalin
$ 28.69
$ 28.69$ 28.69
24 h:n korkein

$ 27.76
$ 27.76$ 27.76

$ 28.69
$ 28.69$ 28.69

$ 103.55
$ 103.55$ 103.55

$ 9.25
$ 9.25$ 9.25

-0.49%

-1.67%

-3.61%

-3.61%

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $28.19. Viimeisen 24 tunnin aikana SAVAX on vaihdellut alimmillaan $ 27.76 ja korkeimmillaan $ 28.69 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAVAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 103.55, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 9.25.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SAVAX on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, -1.67% 24 tunnin aikana ja -3.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 386.23M
$ 386.23M$ 386.23M

--
----

$ 386.23M
$ 386.23M$ 386.23M

13.69M
13.69M 13.69M

13,692,428.26940339
13,692,428.26940339 13,692,428.26940339

BENQI Liquid Staked AVAX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 386.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SAVAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.69M ja sen kokonaistarjonta on 13692428.26940339. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 386.23M.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BENQI Liquid Staked AVAX – USD -hinta muuttui $ -0.47930232331592.
Viimeisten 30 päivän aikana BENQI Liquid Staked AVAX – USD -hinnan muutos oli $ -2.7144404710.
Viimeisten 60 päivän aikana BENQI Liquid Staked AVAX – USD -hinnan muutos oli $ +11.1810758130.
Viimeisten 90 päivän aikana BENQI Liquid Staked AVAX – USD -hinnan muutos oli $ +0.048131586137247.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.47930232331592-1.67%
30 päivää$ -2.7144404710-9.62%
60 päivää$ +11.1810758130+39.66%
90 päivää$ +0.048131586137247+0.17%

Mikä on BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BENQI Liquid Staked AVAX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BENQI Liquid Staked AVAX-rahakkeelle.

Tarkista BENQI Liquid Staked AVAX-rahakkeen hintaennuste nyt!

SAVAX paikallisiin valuuttoihin

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) -rahakkeen tokenomiikka

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAVAX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)”

Paljonko BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) on arvoltaan tänään?
SAVAX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 28.19 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SAVAX-USD-parin nykyinen hinta?
SAVAX -USD-parin nykyinen hinta on $ 28.19. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BENQI Liquid Staked AVAX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SAVAX markkina-arvo on $ 386.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SAVAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SAVAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.69M USD.
Mikä oli SAVAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SAVAX saavutti ATH-hinnaksi 103.55 USD.
Mikä oli SAVAX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SAVAX-rahakkeen ATL-hinta oli 9.25 USD.
Mikä on SAVAX-rahakkeen treidausvolyymi?
SAVAX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SAVAX tänä vuonna korkeammalle?
SAVAX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SAVAX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:25:34 (UTC+8)

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

