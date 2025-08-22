bemo Staked TON – hinta (STTON)
bemo Staked TON (STTON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.55. Viimeisen 24 tunnin aikana STTON on vaihdellut alimmillaan $ 3.48 ja korkeimmillaan $ 3.59 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STTON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.54, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.54.
Lyhyen aikavälin tuloksissa STTON on muuttunut -0.79% viimeisen tunnin aikana, +0.78% 24 tunnin aikana ja -4.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
bemo Staked TON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.38M ja sen kokonaistarjonta on 3378728.546281446. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.99M.
Tämän päivän aikana bemo Staked TON – USD -hinta muuttui $ +0.02740015.
Viimeisten 30 päivän aikana bemo Staked TON – USD -hinnan muutos oli $ -0.0367112600.
Viimeisten 60 päivän aikana bemo Staked TON – USD -hinnan muutos oli $ +0.7469484000.
Viimeisten 90 päivän aikana bemo Staked TON – USD -hinnan muutos oli $ +0.3522801847435876.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.02740015
|+0.78%
|30 päivää
|$ -0.0367112600
|-1.03%
|60 päivää
|$ +0.7469484000
|+21.04%
|90 päivää
|$ +0.3522801847435876
|+11.02%
bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.
