bemo Staked TON-logo

bemo Staked TON – hinta (STTON)

Ei listattu

1STTON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.55
$3.55$3.55
+0.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen bemo Staked TON (STTON) -hintakaavio
bemo Staked TON (STTON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.48
$ 3.48$ 3.48
24 h:n matalin
$ 3.59
$ 3.59$ 3.59
24 h:n korkein

$ 3.48
$ 3.48$ 3.48

$ 3.59
$ 3.59$ 3.59

$ 8.54
$ 8.54$ 8.54

$ 2.54
$ 2.54$ 2.54

-0.79%

+0.78%

-4.15%

-4.15%

bemo Staked TON (STTON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.55. Viimeisen 24 tunnin aikana STTON on vaihdellut alimmillaan $ 3.48 ja korkeimmillaan $ 3.59 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STTON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.54, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.54.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STTON on muuttunut -0.79% viimeisen tunnin aikana, +0.78% 24 tunnin aikana ja -4.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

bemo Staked TON (STTON) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.99M
$ 11.99M$ 11.99M

--
----

$ 11.99M
$ 11.99M$ 11.99M

3.38M
3.38M 3.38M

3,378,728.546281446
3,378,728.546281446 3,378,728.546281446

bemo Staked TON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.38M ja sen kokonaistarjonta on 3378728.546281446. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.99M.

bemo Staked TON (STTON) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana bemo Staked TON – USD -hinta muuttui $ +0.02740015.
Viimeisten 30 päivän aikana bemo Staked TON – USD -hinnan muutos oli $ -0.0367112600.
Viimeisten 60 päivän aikana bemo Staked TON – USD -hinnan muutos oli $ +0.7469484000.
Viimeisten 90 päivän aikana bemo Staked TON – USD -hinnan muutos oli $ +0.3522801847435876.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.02740015+0.78%
30 päivää$ -0.0367112600-1.03%
60 päivää$ +0.7469484000+21.04%
90 päivää$ +0.3522801847435876+11.02%

Mikä on bemo Staked TON (STTON)

bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.

bemo Staked TON-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon bemo Staked TON (STTON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko bemo Staked TON (STTON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita bemo Staked TON-rahakkeelle.

Tarkista bemo Staked TON-rahakkeen hintaennuste nyt!

STTON paikallisiin valuuttoihin

bemo Staked TON (STTON) -rahakkeen tokenomiikka

bemo Staked TON (STTON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STTON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”bemo Staked TON (STTON)”

Paljonko bemo Staked TON (STTON) on arvoltaan tänään?
STTON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.55 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STTON-USD-parin nykyinen hinta?
STTON -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.55. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on bemo Staked TON-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STTON markkina-arvo on $ 11.99M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.38M USD.
Mikä oli STTON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STTON saavutti ATH-hinnaksi 8.54 USD.
Mikä oli STTON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STTON-rahakkeen ATL-hinta oli 2.54 USD.
Mikä on STTON-rahakkeen treidausvolyymi?
STTON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STTON tänä vuonna korkeammalle?
STTON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STTON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
