BelievePad (BPAD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BelievePad (BPAD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
BelievePad (BPAD) -rahakkeen tiedot

BelievePad is the next evolution of the Believe ecosystem — a new, web-native interface built with the same mission: to support and showcase tokens within the Believe network. Designed for speed and simplicity, BelievePad offers a seamless, on-chain trading experience using bonding curve mechanics for dynamic token pricing. As tokens hit predefined market cap thresholds, they’re automatically added to liquidity pools, boosting discoverability and tradability. Users can earn boost points by trading, which increase token visibility on the platform. These boosts decay over time, encouraging continuous engagement. At its core, BelievePad is the central hub for discovering, trading, and amplifying community-driven tokens — where belief becomes value.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.believepad.app

BelievePad (BPAD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BelievePad (BPAD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 41.70K
Kokonaistarjonta:
$ 997.35M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 997.35M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 41.70K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
BelievePad (BPAD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BelievePad (BPAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BPAD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BPAD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BPAD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BPAD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BPAD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BPAD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BPAD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.