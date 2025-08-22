BeFaster Holder Token – hinta (BFHT)
BeFaster Holder Token (BFHT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00313802. Viimeisen 24 tunnin aikana BFHT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00306703 ja korkeimmillaan $ 0.00322074 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BFHT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03788546, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BFHT on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, -2.41% 24 tunnin aikana ja -1.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BeFaster Holder Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 934.20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BFHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 297.70M ja sen kokonaistarjonta on 297702612.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 934.20K.
Tämän päivän aikana BeFaster Holder Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BeFaster Holder Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009736337.
Viimeisten 60 päivän aikana BeFaster Holder Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002986403.
Viimeisten 90 päivän aikana BeFaster Holder Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.00037149279490269.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.41%
|30 päivää
|$ -0.0009736337
|-31.02%
|60 päivää
|$ +0.0002986403
|+9.52%
|90 päivää
|$ +0.00037149279490269
|+13.43%
BeFaster.fit is a decentralised fitness and lifestyle application that connects the sports world with the crypto world. The stated goal is to increase general crypto-positivity and to get the world's population moving and reward them for it. The sports app is designed as a game and offers a single-player mode where users can increase their own performance and health. In addition, it also offers a multiplayer mode where competitions with other users are possible in dual and multiple variants. The multiplayer mode is possible both in the national currencies and in cryptocurrency. However, the use of a cryptocurrency in challenges or tournaments is more lucrative for the user. In a simple and playful way, BeFaster.fit motivates its users to engage with the crypto world and thus be prepared for the future. BeFaster.fit has implemented two BEP-20 tokens. The PAID (Personal activity internal distribution) is the InApp token and the BFHT (BeFasterHoldertoken), which is considered as an investor token. According to the BeFaster.fit protocol, all BFHT holders can stake their BFHT and participate in the Staking Pool distribution. 50% of the companies revenue are transferred to the Staking Pool and distributed to the staked BFHT on a daily or monthly basis, depending on the source of revenue. Long term stakers receive additional Staking Rewards. Following the BeFaster.fit Multi Currency Option, each holder can decide in which cryptocurrency they would like to receive their personal payout. The distribution can be made in BFHT or other major coins. The name BeFaster.fit describes the principle of the Dapp. The algorhytms developed especially for the app, the anti-cheating and the self-learning mechanisms put the fairness and equality of sporting performance in the foreground. The DApp is available to the public since 14. August 2022.
