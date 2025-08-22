Lisätietoja STS-rahakkeesta

STS-rahakkeen hintatiedot

STS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STS-rahakkeen tokenomiikka

STS-rahakkeen hintaennuste

Beets Staked Sonic-logo

Beets Staked Sonic – hinta (STS)

Ei listattu

1STS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.333434
$0.333434$0.333434
-2.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Beets Staked Sonic (STS) -hintakaavio
Beets Staked Sonic (STS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.321809
$ 0.321809$ 0.321809
24 h:n matalin
$ 0.340488
$ 0.340488$ 0.340488
24 h:n korkein

$ 0.321809
$ 0.321809$ 0.321809

$ 0.340488
$ 0.340488$ 0.340488

$ 0.990411
$ 0.990411$ 0.990411

$ 0.254052
$ 0.254052$ 0.254052

-0.17%

-2.07%

+5.62%

+5.62%

Beets Staked Sonic (STS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.333425. Viimeisen 24 tunnin aikana STS on vaihdellut alimmillaan $ 0.321809 ja korkeimmillaan $ 0.340488 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.990411, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.254052.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STS on muuttunut -0.17% viimeisen tunnin aikana, -2.07% 24 tunnin aikana ja +5.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Beets Staked Sonic (STS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 91.38M
$ 91.38M$ 91.38M

--
----

$ 91.38M
$ 91.38M$ 91.38M

273.14M
273.14M 273.14M

273,144,055.0467025
273,144,055.0467025 273,144,055.0467025

Beets Staked Sonic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 91.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 273.14M ja sen kokonaistarjonta on 273144055.0467025. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 91.38M.

Beets Staked Sonic (STS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Beets Staked Sonic – USD -hinta muuttui $ -0.0070634911981736.
Viimeisten 30 päivän aikana Beets Staked Sonic – USD -hinnan muutos oli $ -0.0466185832.
Viimeisten 60 päivän aikana Beets Staked Sonic – USD -hinnan muutos oli $ +0.0579018853.
Viimeisten 90 päivän aikana Beets Staked Sonic – USD -hinnan muutos oli $ -0.1498362075419889.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0070634911981736-2.07%
30 päivää$ -0.0466185832-13.98%
60 päivää$ +0.0579018853+17.37%
90 päivää$ -0.1498362075419889-31.00%

Mikä on Beets Staked Sonic (STS)

stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.

Beets Staked Sonic (STS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Beets Staked Sonic-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Beets Staked Sonic (STS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Beets Staked Sonic (STS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Beets Staked Sonic-rahakkeelle.

Tarkista Beets Staked Sonic-rahakkeen hintaennuste nyt!

STS paikallisiin valuuttoihin

Beets Staked Sonic (STS) -rahakkeen tokenomiikka

Beets Staked Sonic (STS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Beets Staked Sonic (STS)”

Paljonko Beets Staked Sonic (STS) on arvoltaan tänään?
STS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.333425 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STS-USD-parin nykyinen hinta?
STS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.333425. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Beets Staked Sonic-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STS markkina-arvo on $ 91.38M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 273.14M USD.
Mikä oli STS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STS saavutti ATH-hinnaksi 0.990411 USD.
Mikä oli STS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.254052 USD.
Mikä on STS-rahakkeen treidausvolyymi?
STS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STS tänä vuonna korkeammalle?
STS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
