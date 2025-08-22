Lisätietoja SFTMX-rahakkeesta

SFTMX-rahakkeen hintatiedot

SFTMX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SFTMX-rahakkeen tokenomiikka

SFTMX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BeethovenX sFTMX-logo

BeethovenX sFTMX – hinta (SFTMX)

Ei listattu

1SFTMX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.36749
$0.36749$0.36749
-1.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen BeethovenX sFTMX (SFTMX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:25:00 (UTC+8)

BeethovenX sFTMX (SFTMX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.353323
$ 0.353323$ 0.353323
24 h:n matalin
$ 0.373073
$ 0.373073$ 0.373073
24 h:n korkein

$ 0.353323
$ 0.353323$ 0.353323

$ 0.373073
$ 0.373073$ 0.373073

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 0.171647
$ 0.171647$ 0.171647

-0.05%

-1.49%

+4.86%

+4.86%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.36749. Viimeisen 24 tunnin aikana SFTMX on vaihdellut alimmillaan $ 0.353323 ja korkeimmillaan $ 0.373073 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SFTMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.67, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.171647.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SFTMX on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, -1.49% 24 tunnin aikana ja +4.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.28M
$ 7.28M$ 7.28M

--
----

$ 7.28M
$ 7.28M$ 7.28M

19.82M
19.82M 19.82M

19,822,579.0
19,822,579.0 19,822,579.0

BeethovenX sFTMX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SFTMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.82M ja sen kokonaistarjonta on 19822579.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.28M.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BeethovenX sFTMX – USD -hinta muuttui $ -0.005582765207678.
Viimeisten 30 päivän aikana BeethovenX sFTMX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0563964118.
Viimeisten 60 päivän aikana BeethovenX sFTMX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0569114123.
Viimeisten 90 päivän aikana BeethovenX sFTMX – USD -hinnan muutos oli $ -0.178196846846485.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.005582765207678-1.49%
30 päivää$ -0.0563964118-15.34%
60 päivää$ +0.0569114123+15.49%
90 päivää$ -0.178196846846485-32.65%

Mikä on BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BeethovenX sFTMX (SFTMX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BeethovenX sFTMX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BeethovenX sFTMX (SFTMX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BeethovenX sFTMX (SFTMX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BeethovenX sFTMX-rahakkeelle.

Tarkista BeethovenX sFTMX-rahakkeen hintaennuste nyt!

SFTMX paikallisiin valuuttoihin

BeethovenX sFTMX (SFTMX) -rahakkeen tokenomiikka

BeethovenX sFTMX (SFTMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SFTMX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BeethovenX sFTMX (SFTMX)”

Paljonko BeethovenX sFTMX (SFTMX) on arvoltaan tänään?
SFTMX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.36749 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SFTMX-USD-parin nykyinen hinta?
SFTMX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.36749. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BeethovenX sFTMX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SFTMX markkina-arvo on $ 7.28M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SFTMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SFTMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.82M USD.
Mikä oli SFTMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SFTMX saavutti ATH-hinnaksi 1.67 USD.
Mikä oli SFTMX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SFTMX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.171647 USD.
Mikä on SFTMX-rahakkeen treidausvolyymi?
SFTMX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SFTMX tänä vuonna korkeammalle?
SFTMX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SFTMX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:25:00 (UTC+8)

BeethovenX sFTMX (SFTMX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.