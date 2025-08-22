Beeper Coin – hinta (BEEPER)
Beeper Coin (BEEPER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BEEPER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BEEPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00131263, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BEEPER on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, -3.18% 24 tunnin aikana ja +3.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Beeper Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.02M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BEEPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.02M.
Tämän päivän aikana Beeper Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Beeper Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Beeper Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Beeper Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.18%
|30 päivää
|$ 0
|-14.03%
|60 päivää
|$ 0
|-0.77%
|90 päivää
|$ 0
|--
Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter. Key features: 1. Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands. 2. Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets. 3. Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience. 4. Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users’ cross-chain needs. Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3. Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include: 1. Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands. 2. Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point. 3. Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem.
