Beem Communication (BEEM) -rahakkeen tokenomiikka
Beem Communication (BEEM) -rahakkeen tiedot
Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control.
Beem Communication (BEEM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Beem Communication (BEEM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Beem Communication (BEEM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Beem Communication (BEEM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BEEM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BEEM-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.