Lisätietoja BEEM-rahakkeesta

BEEM-rahakkeen hintatiedot

BEEM-rahakkeen valkoinen paperi

BEEM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BEEM-rahakkeen tokenomiikka

BEEM-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Beem Communication-logo

Beem Communication – hinta (BEEM)

Ei listattu

1BEEM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00065012
$0.00065012$0.00065012
-2.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Beem Communication (BEEM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:53:02 (UTC+8)

Beem Communication (BEEM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00145202
$ 0.00145202$ 0.00145202

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-2.75%

-7.72%

-7.72%

Beem Communication (BEEM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BEEM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BEEM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00145202, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BEEM on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -2.75% 24 tunnin aikana ja -7.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Beem Communication (BEEM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 650.12K
$ 650.12K$ 650.12K

--
----

$ 650.12K
$ 650.12K$ 650.12K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,000.0
999,990,000.0 999,990,000.0

Beem Communication-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 650.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BEEM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999990000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 650.12K.

Beem Communication (BEEM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Beem Communication – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Beem Communication – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Beem Communication – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Beem Communication – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.75%
30 päivää$ 0-33.84%
60 päivää$ 0-18.41%
90 päivää$ 0--

Mikä on Beem Communication (BEEM)

Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Beem Communication (BEEM) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Beem Communication-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Beem Communication (BEEM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Beem Communication (BEEM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Beem Communication-rahakkeelle.

Tarkista Beem Communication-rahakkeen hintaennuste nyt!

BEEM paikallisiin valuuttoihin

Beem Communication (BEEM) -rahakkeen tokenomiikka

Beem Communication (BEEM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BEEM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Beem Communication (BEEM)”

Paljonko Beem Communication (BEEM) on arvoltaan tänään?
BEEM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BEEM-USD-parin nykyinen hinta?
BEEM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Beem Communication-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BEEM markkina-arvo on $ 650.12K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BEEM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BEEM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli BEEM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BEEM saavutti ATH-hinnaksi 0.00145202 USD.
Mikä oli BEEM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BEEM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BEEM-rahakkeen treidausvolyymi?
BEEM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BEEM tänä vuonna korkeammalle?
BEEM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BEEM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:53:02 (UTC+8)

Beem Communication (BEEM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.