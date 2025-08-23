Lisätietoja BEFTM-rahakkeesta

BEFTM-rahakkeen hintatiedot

BEFTM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BEFTM-rahakkeen tokenomiikka

BEFTM-rahakkeen hintaennuste

Beefy Escrowed FTM-logo

Beefy Escrowed FTM – hinta (BEFTM)

Ei listattu

1BEFTM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.342067
$0.342067$0.342067
+6.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Beefy Escrowed FTM (BEFTM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:08:51 (UTC+8)

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.312005
$ 0.312005$ 0.312005
24 h:n matalin
$ 0.342067
$ 0.342067$ 0.342067
24 h:n korkein

$ 0.312005
$ 0.312005$ 0.312005

$ 0.342067
$ 0.342067$ 0.342067

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

$ 0.118147
$ 0.118147$ 0.118147

--

+6.37%

+13.55%

+13.55%

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.342067. Viimeisen 24 tunnin aikana BEFTM on vaihdellut alimmillaan $ 0.312005 ja korkeimmillaan $ 0.342067 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BEFTM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.62, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.118147.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BEFTM on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +6.37% 24 tunnin aikana ja +13.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 4.35M
$ 4.35M$ 4.35M

0.00
0.00 0.00

12,720,005.015613
12,720,005.015613 12,720,005.015613

Beefy Escrowed FTM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BEFTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 12720005.015613. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.35M.

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Beefy Escrowed FTM – USD -hinta muuttui $ +0.0204741.
Viimeisten 30 päivän aikana Beefy Escrowed FTM – USD -hinnan muutos oli $ -0.0085235912.
Viimeisten 60 päivän aikana Beefy Escrowed FTM – USD -hinnan muutos oli $ +0.0653266900.
Viimeisten 90 päivän aikana Beefy Escrowed FTM – USD -hinnan muutos oli $ -0.1304016989004174.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0204741+6.37%
30 päivää$ -0.0085235912-2.49%
60 päivää$ +0.0653266900+19.10%
90 päivää$ -0.1304016989004174-27.60%

Mikä on Beefy Escrowed FTM (BEFTM)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Beefy Escrowed FTM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Beefy Escrowed FTM (BEFTM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Beefy Escrowed FTM (BEFTM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Beefy Escrowed FTM-rahakkeelle.

Tarkista Beefy Escrowed FTM-rahakkeen hintaennuste nyt!

BEFTM paikallisiin valuuttoihin

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) -rahakkeen tokenomiikka

Beefy Escrowed FTM (BEFTM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BEFTM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Beefy Escrowed FTM (BEFTM)”

Paljonko Beefy Escrowed FTM (BEFTM) on arvoltaan tänään?
BEFTM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.342067 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BEFTM-USD-parin nykyinen hinta?
BEFTM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.342067. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Beefy Escrowed FTM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BEFTM markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BEFTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BEFTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli BEFTM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BEFTM saavutti ATH-hinnaksi 1.62 USD.
Mikä oli BEFTM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BEFTM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.118147 USD.
Mikä on BEFTM-rahakkeen treidausvolyymi?
BEFTM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BEFTM tänä vuonna korkeammalle?
BEFTM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BEFTM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:08:51 (UTC+8)

