Lisätietoja BEES-rahakkeesta

BEES-rahakkeen hintatiedot

BEES-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BEES-rahakkeen tokenomiikka

BEES-rahakkeen hintaennuste

BEE Launchpad-logo

BEE Launchpad – hinta (BEES)

Ei listattu

1BEES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00116497
-8.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BEE Launchpad (BEES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:08:43 (UTC+8)

BEE Launchpad (BEES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00109722
24 h:n matalin
$ 0.00127023
24 h:n korkein

$ 0.00109722
$ 0.00127023
$ 0.057165
$ 0
+0.20%

-8.28%

+11.48%

+11.48%

BEE Launchpad (BEES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00116497. Viimeisen 24 tunnin aikana BEES on vaihdellut alimmillaan $ 0.00109722 ja korkeimmillaan $ 0.00127023 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BEES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.057165, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BEES on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, -8.28% 24 tunnin aikana ja +11.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BEE Launchpad (BEES) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
--
$ 17.87K
0.00
15,337,934.0
BEE Launchpad-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BEES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 15337934.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.87K.

BEE Launchpad (BEES) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BEE Launchpad – USD -hinta muuttui $ -0.00010526577081256.
Viimeisten 30 päivän aikana BEE Launchpad – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002444654.
Viimeisten 60 päivän aikana BEE Launchpad – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003570443.
Viimeisten 90 päivän aikana BEE Launchpad – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002413463579950502.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00010526577081256-8.28%
30 päivää$ +0.0002444654+20.98%
60 päivää$ +0.0003570443+30.65%
90 päivää$ -0.0002413463579950502-17.16%

Mikä on BEE Launchpad (BEES)

BEE Launchpad (BEES) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BEE Launchpad-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BEE Launchpad (BEES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BEE Launchpad (BEES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BEE Launchpad-rahakkeelle.

Tarkista BEE Launchpad-rahakkeen hintaennuste nyt!

BEES paikallisiin valuuttoihin

BEE Launchpad (BEES) -rahakkeen tokenomiikka

BEE Launchpad (BEES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BEES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BEE Launchpad (BEES)”

Paljonko BEE Launchpad (BEES) on arvoltaan tänään?
BEES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00116497 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BEES-USD-parin nykyinen hinta?
BEES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00116497. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BEE Launchpad-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BEES markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BEES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BEES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli BEES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BEES saavutti ATH-hinnaksi 0.057165 USD.
Mikä oli BEES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BEES-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BEES-rahakkeen treidausvolyymi?
BEES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BEES tänä vuonna korkeammalle?
BEES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BEES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
BEE Launchpad (BEES) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.