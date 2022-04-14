Bedrock BTC (BRBTC) -rahakkeen tokenomiikka
Bedrock BTC (BRBTC) -rahakkeen tiedot
brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies.
With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.
Bedrock BTC (BRBTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Bedrock BTC (BRBTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Bedrock BTC (BRBTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Bedrock BTC (BRBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BRBTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BRBTC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BRBTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BRBTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.