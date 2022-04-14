BEATS on BASE (BEATS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BEATS on BASE (BEATS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
BEATS on BASE (BEATS) -rahakkeen tiedot

Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.beatsonbase.ai
Valkoinen paperi:
https://www.beatsonbase.ai/white-paper

BEATS on BASE (BEATS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BEATS on BASE (BEATS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 599.51K
$ 599.51K$ 599.51K
Kokonaistarjonta:
$ 808.81M
$ 808.81M$ 808.81M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 478.07M
$ 478.07M$ 478.07M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00726409
$ 0.00726409$ 0.00726409
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00125401
$ 0.00125401$ 0.00125401

BEATS on BASE (BEATS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BEATS on BASE (BEATS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BEATS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BEATS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BEATS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BEATS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BEATS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BEATS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BEATS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.