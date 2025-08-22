Lisätietoja $BEAR-rahakkeesta

$BEAR-rahakkeen hintatiedot

$BEAR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

$BEAR-rahakkeen tokenomiikka

$BEAR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BEARXRPL-logo

BEARXRPL – hinta ($BEAR)

Ei listattu

1$BEAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00588878
$0.00588878$0.00588878
-7.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen BEARXRPL ($BEAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:39:26 (UTC+8)

BEARXRPL ($BEAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00571184
$ 0.00571184$ 0.00571184
24 h:n matalin
$ 0.00636284
$ 0.00636284$ 0.00636284
24 h:n korkein

$ 0.00571184
$ 0.00571184$ 0.00571184

$ 0.00636284
$ 0.00636284$ 0.00636284

$ 0.02166489
$ 0.02166489$ 0.02166489

$ 0.00481486
$ 0.00481486$ 0.00481486

+1.70%

-7.35%

-22.42%

-22.42%

BEARXRPL ($BEAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00588877. Viimeisen 24 tunnin aikana $BEAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00571184 ja korkeimmillaan $ 0.00636284 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $BEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02166489, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00481486.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $BEAR on muuttunut +1.70% viimeisen tunnin aikana, -7.35% 24 tunnin aikana ja -22.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BEARXRPL ($BEAR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

--
----

$ 3.46M
$ 3.46M$ 3.46M

587.71M
587.71M 587.71M

587,706,098.9435831
587,706,098.9435831 587,706,098.9435831

BEARXRPL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.46M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $BEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 587.71M ja sen kokonaistarjonta on 587706098.9435831. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.46M.

BEARXRPL ($BEAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BEARXRPL – USD -hinta muuttui $ -0.000467255092568624.
Viimeisten 30 päivän aikana BEARXRPL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0031329905.
Viimeisten 60 päivän aikana BEARXRPL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002158322.
Viimeisten 90 päivän aikana BEARXRPL – USD -hinnan muutos oli $ -0.002046275440101828.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000467255092568624-7.35%
30 päivää$ -0.0031329905-53.20%
60 päivää$ -0.0002158322-3.66%
90 päivää$ -0.002046275440101828-25.78%

Mikä on BEARXRPL ($BEAR)

The $Bear token is a meme coin inspired by the figure known as Bearableguy123, a pseudonymous crypto influencer within the XRP community. This individual is known for sharing cryptic riddles and predictions, which have garnered a cult-like following. The $BEAR token is essentially a community project that leverages this cultural phenomenon for engagement, creating a fun and speculative environment around bear-themed memes and narratives.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BEARXRPL ($BEAR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BEARXRPL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BEARXRPL ($BEAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BEARXRPL ($BEAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BEARXRPL-rahakkeelle.

Tarkista BEARXRPL-rahakkeen hintaennuste nyt!

$BEAR paikallisiin valuuttoihin

BEARXRPL ($BEAR) -rahakkeen tokenomiikka

BEARXRPL ($BEAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $BEAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BEARXRPL ($BEAR)”

Paljonko BEARXRPL ($BEAR) on arvoltaan tänään?
$BEAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00588877 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $BEAR-USD-parin nykyinen hinta?
$BEAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00588877. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BEARXRPL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $BEAR markkina-arvo on $ 3.46M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $BEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$BEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 587.71M USD.
Mikä oli $BEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$BEAR saavutti ATH-hinnaksi 0.02166489 USD.
Mikä oli $BEAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$BEAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00481486 USD.
Mikä on $BEAR-rahakkeen treidausvolyymi?
$BEAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $BEAR tänä vuonna korkeammalle?
$BEAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $BEAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:39:26 (UTC+8)

BEARXRPL ($BEAR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.