Lisätietoja BIB-rahakkeesta

BIB-rahakkeen hintatiedot

BIB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BIB-rahakkeen tokenomiikka

BIB-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Bear In Bathrobe-logo

Bear In Bathrobe – hinta (BIB)

Ei listattu

1BIB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00112665
$0.00112665$0.00112665
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bear In Bathrobe (BIB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:52:54 (UTC+8)

Bear In Bathrobe (BIB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01857096
$ 0.01857096$ 0.01857096

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.66%

-7.66%

Bear In Bathrobe (BIB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00112665. Viimeisen 24 tunnin aikana BIB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BIB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01857096, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BIB on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -7.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bear In Bathrobe (BIB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,570.446678
999,997,570.446678 999,997,570.446678

Bear In Bathrobe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999997570.446678. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.13M.

Bear In Bathrobe (BIB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bear In Bathrobe – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bear In Bathrobe – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001131958.
Viimeisten 60 päivän aikana Bear In Bathrobe – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001711171.
Viimeisten 90 päivän aikana Bear In Bathrobe – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0001131958-10.04%
60 päivää$ +0.0001711171+15.19%
90 päivää$ 0--

Mikä on Bear In Bathrobe (BIB)

BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bear In Bathrobe (BIB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Bear In Bathrobe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bear In Bathrobe (BIB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bear In Bathrobe (BIB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bear In Bathrobe-rahakkeelle.

Tarkista Bear In Bathrobe-rahakkeen hintaennuste nyt!

BIB paikallisiin valuuttoihin

Bear In Bathrobe (BIB) -rahakkeen tokenomiikka

Bear In Bathrobe (BIB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BIB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bear In Bathrobe (BIB)”

Paljonko Bear In Bathrobe (BIB) on arvoltaan tänään?
BIB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00112665 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BIB-USD-parin nykyinen hinta?
BIB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00112665. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bear In Bathrobe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BIB markkina-arvo on $ 1.13M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli BIB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BIB saavutti ATH-hinnaksi 0.01857096 USD.
Mikä oli BIB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BIB-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BIB-rahakkeen treidausvolyymi?
BIB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BIB tänä vuonna korkeammalle?
BIB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BIB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:52:54 (UTC+8)

Bear In Bathrobe (BIB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.