Bear Bull-logo

Bear Bull – hinta (BRB)

Ei listattu

1BRB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00504049
$0.00504049$0.00504049
+0.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Bear Bull (BRB) -hintakaavio
Bear Bull (BRB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00495443
$ 0.00495443$ 0.00495443
24 h:n matalin
$ 0.00511049
$ 0.00511049$ 0.00511049
24 h:n korkein

$ 0.00495443
$ 0.00495443$ 0.00495443

$ 0.00511049
$ 0.00511049$ 0.00511049

$ 0.01811855
$ 0.01811855$ 0.01811855

$ 0.00387777
$ 0.00387777$ 0.00387777

-0.72%

+0.72%

+1.22%

+1.22%

Bear Bull (BRB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00504049. Viimeisen 24 tunnin aikana BRB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00495443 ja korkeimmillaan $ 0.00511049 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01811855, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00387777.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRB on muuttunut -0.72% viimeisen tunnin aikana, +0.72% 24 tunnin aikana ja +1.22% viimeisten 7 päivän aikana.

Bear Bull (BRB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 500.96K
$ 500.96K$ 500.96K

--
----

$ 500.96K
$ 500.96K$ 500.96K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Bear Bull-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 500.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 500.96K.

Bear Bull (BRB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bear Bull – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Bear Bull – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005095164.
Viimeisten 60 päivän aikana Bear Bull – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013852894.
Viimeisten 90 päivän aikana Bear Bull – USD -hinnan muutos oli $ +0.000748776676432174.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.72%
30 päivää$ -0.0005095164-10.10%
60 päivää$ +0.0013852894+27.48%
90 päivää$ +0.000748776676432174+17.45%

Mikä on Bear Bull (BRB)

BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Bear Bull-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bear Bull (BRB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bear Bull (BRB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bear Bull-rahakkeelle.

Tarkista Bear Bull-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRB paikallisiin valuuttoihin

Bear Bull (BRB) -rahakkeen tokenomiikka

Bear Bull (BRB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bear Bull (BRB)”

Paljonko Bear Bull (BRB) on arvoltaan tänään?
BRB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00504049 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRB-USD-parin nykyinen hinta?
BRB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00504049. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bear Bull-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRB markkina-arvo on $ 500.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli BRB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRB saavutti ATH-hinnaksi 0.01811855 USD.
Mikä oli BRB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00387777 USD.
Mikä on BRB-rahakkeen treidausvolyymi?
BRB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRB tänä vuonna korkeammalle?
BRB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
