Lisätietoja BEAN-rahakkeesta

BEAN-rahakkeen hintatiedot

BEAN-rahakkeen valkoinen paperi

BEAN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BEAN-rahakkeen tokenomiikka

BEAN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Bean-logo

Bean – hinta (BEAN)

Ei listattu

1BEAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.426278
$0.426278$0.426278
+56.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Bean (BEAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:08:02 (UTC+8)

Bean (BEAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.271645
$ 0.271645$ 0.271645
24 h:n matalin
$ 0.410349
$ 0.410349$ 0.410349
24 h:n korkein

$ 0.271645
$ 0.271645$ 0.271645

$ 0.410349
$ 0.410349$ 0.410349

$ 4.65
$ 4.65$ 4.65

$ 0.00103288
$ 0.00103288$ 0.00103288

-0.00%

+50.68%

+4.68%

+4.68%

Bean (BEAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.410311. Viimeisen 24 tunnin aikana BEAN on vaihdellut alimmillaan $ 0.271645 ja korkeimmillaan $ 0.410349 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BEAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.65, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00103288.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BEAN on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +50.68% 24 tunnin aikana ja +4.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bean (BEAN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 14.79M
$ 14.79M$ 14.79M

0.00
0.00 0.00

36,049,933.793218
36,049,933.793218 36,049,933.793218

Bean-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BEAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 36049933.793218. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.79M.

Bean (BEAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Bean – USD -hinta muuttui $ +0.138.
Viimeisten 30 päivän aikana Bean – USD -hinnan muutos oli $ +0.2171862698.
Viimeisten 60 päivän aikana Bean – USD -hinnan muutos oli $ +0.3193029533.
Viimeisten 90 päivän aikana Bean – USD -hinnan muutos oli $ +0.1108438469915217.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.138+50.68%
30 päivää$ +0.2171862698+52.93%
60 päivää$ +0.3193029533+77.82%
90 päivää$ +0.1108438469915217+37.01%

Mikä on Bean (BEAN)

The practicality of using Decentralized Finance is limited by the lack of a decentralized, collateral-free stablecoin. Borrowing rates on USD stablecoins remain excessively high, even as supply increases rapidly. Supply cannot meet demand due to collateral requirements. Beanstalk uses credit instead of collateral to create a decentralized, liquid, blockchain-native asset, which is stable relative to the value of a non-blockchain-native asset. Beanstalk creates protocol-native financial incentives to encourage participation in peg maintenance and governance without requiring any action from everyday Bean users.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Bean-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bean (BEAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bean (BEAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bean-rahakkeelle.

Tarkista Bean-rahakkeen hintaennuste nyt!

BEAN paikallisiin valuuttoihin

Bean (BEAN) -rahakkeen tokenomiikka

Bean (BEAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BEAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bean (BEAN)”

Paljonko Bean (BEAN) on arvoltaan tänään?
BEAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.410311 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BEAN-USD-parin nykyinen hinta?
BEAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.410311. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bean-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BEAN markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BEAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BEAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli BEAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BEAN saavutti ATH-hinnaksi 4.65 USD.
Mikä oli BEAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BEAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00103288 USD.
Mikä on BEAN-rahakkeen treidausvolyymi?
BEAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BEAN tänä vuonna korkeammalle?
BEAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BEAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:08:02 (UTC+8)

Bean (BEAN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.