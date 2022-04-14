Bazed Games (BAZED) -rahakkeen tokenomiikka
Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination.
Tutustu Bazed Games (BAZED) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Bazed Games (BAZED) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Bazed Games (BAZED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BAZED-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAZED-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BAZED-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAZED-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
