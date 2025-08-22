Lisätietoja BIOS-rahakkeesta

BIOS-rahakkeen hintatiedot

BIOS-rahakkeen valkoinen paperi

BIOS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BIOS-rahakkeen tokenomiikka

BIOS-rahakkeen hintaennuste

BasisOS by Virtuals-logo

BasisOS by Virtuals – hinta (BIOS)

Ei listattu

1BIOS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0032967
$0.0032967
-5.40%1D
USD
Reaaliaikainen BasisOS by Virtuals (BIOS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:38:57 (UTC+8)

BasisOS by Virtuals (BIOS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00298029
$ 0.00298029
24 h:n matalin
$ 0.00349117
$ 0.00349117
24 h:n korkein

$ 0.00298029
$ 0.00298029

$ 0.00349117
$ 0.00349117

$ 0.03708567
$ 0.03708567

$ 0.00106073
$ 0.00106073

-2.10%

-5.44%

-7.30%

-7.30%

BasisOS by Virtuals (BIOS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00329746. Viimeisen 24 tunnin aikana BIOS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00298029 ja korkeimmillaan $ 0.00349117 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BIOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03708567, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00106073.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BIOS on muuttunut -2.10% viimeisen tunnin aikana, -5.44% 24 tunnin aikana ja -7.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BasisOS by Virtuals (BIOS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.78M
$ 1.78M

--
--

$ 3.30M
$ 3.30M

540.00M
540.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

BasisOS by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.78M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BIOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 540.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.30M.

BasisOS by Virtuals (BIOS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BasisOS by Virtuals – USD -hinta muuttui $ -0.000189911284693044.
Viimeisten 30 päivän aikana BasisOS by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0024770479.
Viimeisten 60 päivän aikana BasisOS by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009467851.
Viimeisten 90 päivän aikana BasisOS by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.009067093608236748.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000189911284693044-5.44%
30 päivää$ +0.0024770479+75.12%
60 päivää$ -0.0009467851-28.71%
90 päivää$ -0.009067093608236748-73.33%

Mikä on BasisOS by Virtuals (BIOS)

Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans.

BasisOS by Virtuals (BIOS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

BasisOS by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BasisOS by Virtuals (BIOS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BasisOS by Virtuals (BIOS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BasisOS by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista BasisOS by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

BIOS paikallisiin valuuttoihin

BasisOS by Virtuals (BIOS) -rahakkeen tokenomiikka

BasisOS by Virtuals (BIOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BIOS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BasisOS by Virtuals (BIOS)”

Paljonko BasisOS by Virtuals (BIOS) on arvoltaan tänään?
BIOS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00329746 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BIOS-USD-parin nykyinen hinta?
BIOS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00329746. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BasisOS by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BIOS markkina-arvo on $ 1.78M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BIOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BIOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 540.00M USD.
Mikä oli BIOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BIOS saavutti ATH-hinnaksi 0.03708567 USD.
Mikä oli BIOS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BIOS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00106073 USD.
Mikä on BIOS-rahakkeen treidausvolyymi?
BIOS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BIOS tänä vuonna korkeammalle?
BIOS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BIOS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:38:57 (UTC+8)

