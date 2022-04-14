BASEY AI Agent (BASEY) -rahakkeen tokenomiikka
Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape.
BASEY AI Agent (BASEY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu BASEY AI Agent (BASEY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
BASEY AI Agent (BASEY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
BASEY AI Agent (BASEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BASEY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BASEY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BASEY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BASEY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.