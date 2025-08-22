Lisätietoja $HOUND-rahakkeesta

$HOUND-rahakkeen hintatiedot

$HOUND-rahakkeen virallinen verkkosivusto

$HOUND-rahakkeen tokenomiikka

$HOUND-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BaseHoundBot by Virtuals-logo

BaseHoundBot by Virtuals – hinta ($HOUND)

Ei listattu

1$HOUND - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00011172
$0.00011172$0.00011172
-22.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:10:47 (UTC+8)

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00192998
$ 0.00192998$ 0.00192998

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-22.92%

+27.88%

+27.88%

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana $HOUND on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $HOUND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00192998, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $HOUND on muuttunut -0.88% viimeisen tunnin aikana, -22.92% 24 tunnin aikana ja +27.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) -rahakkeen markkinatiedot

$ 104.62K
$ 104.62K$ 104.62K

--
----

$ 111.77K
$ 111.77K$ 111.77K

936.01M
936.01M 936.01M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BaseHoundBot by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 104.62K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $HOUND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 936.01M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 111.77K.

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BaseHoundBot by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BaseHoundBot by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BaseHoundBot by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BaseHoundBot by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-22.92%
30 päivää$ 0+81.07%
60 päivää$ 0-5.89%
90 päivää$ 0--

Mikä on BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)

Unveiling next-gen AI agents They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency. These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks. Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way. Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BaseHoundBot by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BaseHoundBot by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista BaseHoundBot by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

$HOUND paikallisiin valuuttoihin

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) -rahakkeen tokenomiikka

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $HOUND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)”

Paljonko BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) on arvoltaan tänään?
$HOUND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $HOUND-USD-parin nykyinen hinta?
$HOUND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BaseHoundBot by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $HOUND markkina-arvo on $ 104.62K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $HOUND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$HOUND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 936.01M USD.
Mikä oli $HOUND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$HOUND saavutti ATH-hinnaksi 0.00192998 USD.
Mikä oli $HOUND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$HOUND-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on $HOUND-rahakkeen treidausvolyymi?
$HOUND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $HOUND tänä vuonna korkeammalle?
$HOUND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $HOUND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:10:47 (UTC+8)

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.