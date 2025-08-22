Lisätietoja BOTDOG-rahakkeesta

Based Hotdog-logo

Based Hotdog – hinta (BOTDOG)

Ei listattu

1BOTDOG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Based Hotdog (BOTDOG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:10:24 (UTC+8)

Based Hotdog (BOTDOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.00%

-5.00%

Based Hotdog (BOTDOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BOTDOG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOTDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOTDOG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -5.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Based Hotdog (BOTDOG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 64.99K
$ 64.99K$ 64.99K

--
----

$ 65.78K
$ 65.78K$ 65.78K

978.14M
978.14M 978.14M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

Based Hotdog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 64.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOTDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 978.14M ja sen kokonaistarjonta on 990000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 65.78K.

Based Hotdog (BOTDOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Based Hotdog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Based Hotdog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Based Hotdog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Based Hotdog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+19.41%
60 päivää$ 0+80.71%
90 päivää$ 0--

Mikä on Based Hotdog (BOTDOG)

$BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Based Hotdog (BOTDOG) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Based Hotdog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Based Hotdog (BOTDOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Based Hotdog (BOTDOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Based Hotdog-rahakkeelle.

Tarkista Based Hotdog-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOTDOG paikallisiin valuuttoihin

Based Hotdog (BOTDOG) -rahakkeen tokenomiikka

Based Hotdog (BOTDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOTDOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Based Hotdog (BOTDOG)”

Paljonko Based Hotdog (BOTDOG) on arvoltaan tänään?
BOTDOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOTDOG-USD-parin nykyinen hinta?
BOTDOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Based Hotdog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOTDOG markkina-arvo on $ 64.99K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOTDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOTDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 978.14M USD.
Mikä oli BOTDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOTDOG saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BOTDOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOTDOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BOTDOG-rahakkeen treidausvolyymi?
BOTDOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOTDOG tänä vuonna korkeammalle?
BOTDOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOTDOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:10:24 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.